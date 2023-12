Skoki narciarskie. Wyniki PŚ w Klingenthal dzisiaj będą dla Polaków lepsze? W kadrze są zmiany, wracają Maciej Kot i Andrzej Stękała

Słabe wyniki pierwszych PŚ. Dzięki zmianom skoki w Klingenthal będą dzisiaj lepsze?

Trener reprezentacji Polski w skokach narciarskich Thomas Thurnbichler zdecydował się na roszady w składzie. Wcześniej, niedługo po ostatnim, niedzielnym konkursie, ogłosił, że za mającego najsłabsze wyniki Aleksandra Zniszczoła powołany został Maciej Kot.

We wtorkowy wieczór okazało się, że to nie koniec zmian w ekipie skoczków narciarskich. Sztab szkoleniowy postanowił wycofać ze startu Kamila Stocha, a w jego miejsce szansę dostanie Andrzej Stękała. Kadrę uzupełniają: Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Paweł Wąsek.

W Klingenthal będzie trzeci weekend PŚ w skokach narciarskich w nowym sezonie. Takie zmiany w reprezentacji już na początku cyklu świadczą, że forma i wyniki naszej ekipy nie są dobre. W Ruce i Lillehammer Polacy nie odegrali większej roli. Co gorsza, mieli problemy nie tylko z awansem do drugiej serii, ale i w ogóle z zakwalifikowaniem się do głównych zawodów.