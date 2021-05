Skomielna Czarna. Tragedia na drodze. Zginął pieszy Katarzyna Hołuj

Fot. Archiwum

Do wypadku doszło w czwartek (20 maja) rano, ok. godz. 5.30 w Skomielnej Czarnej (gm. Tokarnia). 59-letni mężczyzna został potrącony przez samochód dostawczy, kiedy przechodził przez jezdnię. Ciężko ranny został zabrany do szpitala. Jego życia nie udało się uratować.