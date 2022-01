Słaboszów. Protestowali przeciwko likwidacji szkoły w Janowicach

Uczestnicy mieli ze sobą biało-czerwone balony oraz hasła wypisane na kartonach: „Szkoła to nie biznes”, „Dzisiaj decydujecie Wy, jutro decydujemy My”, „Dorośli, nie zabierajcie nam szkoły” itp. Te hasła były następnie skandowane przez uczestników protestu. Podczas pikiety została też odczytana petycja skierowana do radnych gminnych. Protestujący proszą w niej, by na sesji zagłosowali przeciwko uchwale o likwidacji placówki. - Szkoła w Janowicach jest ostatnim miejscem nauki, spotkań, wymiany myśli, rozwoju intelektualnego i kulturalnego w zachodniej części gminy – głosi fragment pisma.

Jeden z liderów protestujących, Łukasz Dela, przypomniał, że kiedyś w gminie Słaboszów działało siedem szkół. - Teraz zostały dwie, a i to wydaje się wójtowi i części radnych za dużo. W Słaboszowie do oświaty dokładało się od zawsze, ale w takiej sytuacji jest większość gmin. Niektóre dokładają do szkół znacznie więcej. Nasze władze, chcąc ratować budżet, zaproponowały nam reorganizację, która jednak w każdej z przedstawionych wersji prowadzi do likwidacji.