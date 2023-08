SMYK FEST 2023 przez trzy dni. Festiwal charytatywny w Myślenicach, gwiazdy zagrają koncerty dla chorych dzieci

Najwięksi artyści polskiej sceny muzycznej już za kilka dni wspierać będą chore dzieci i osoby potrzebujące. Na myślenickim rynku znów bowiem zagości SMYK FEST - charytatywna impreza muzyczna z gronem wolontariuszy zbierających datki. W tym roku od 18 do 20 sierpnia wystąpią m.in.: Tribbs, Zalia, Meek, Oh Why?, Wiktor Dyduła, Rubens. Zobacz, jak bawiono się podczas poprzednich festiwali SMYK FEST!

Impreza charytatywna jest biletowana. Bilety-cegiełki na SMYK FEST 2023 - Myślenice można kupić on-line na biletomat.pl. To forma pomocy podopiecznym Fundacji Akuratna: Franka Foremnego, Oli Dzwonek i Kuby Starzaka. To dzieci z dwóch powiatów -myślenickiego i krakowskiego. To właśnie dla nich w tym roku zagrają i zaśpiewają artyści. Dzieci potrzebują pomocy na operację, leczenie i rehabilitacje.

Bohaterowie festiwalu, koncerty są dla nich

Przedstawiciele Fundacji Akuratna - organizatorzy charytatywnego festiwalu przedstawiają swoich podopiecznych - dzieci i ich zmagania z chorobami. To osoby, które w tym roku są bohaterami festiwalu. U Franka Formenego w sierpniu 2022 r. wykryto neuroblastomę – złośliwy nowotwór układu nerwowego. To dziecięcy, bardzo rzadki nowotwór o agresywnym przebiegu, często oporny na leczenie. Dzięki dotychczasowej pomocy udało się zrealizować bardzo kosztowną immunoterapię w Barcelonie, dzięki czemu Franio jest w remisji. Obecnie przechodzi szereg badań kończących pierwszy etap leczenia. Jednak na tym nie koniec - następnym etapem zmagań z chorobą będzie podanie szczepionki przeciwko wznowie. A szczepionka dostępna jest tylko w Stanach Zjednoczonych. Potrzeba zebrać blisko milion złotych, żeby Franio mógł cieszyć się beztroskim dzieciństwem i zdrowiem.

Aleksandra Dzwonek - to dziesięciomiesięczna dziewczynka. Urodziła się w październiku 2022 roku z poważną wadą uszu. Jej obydwa kanały słuchowe są zrośnięte, a małżowiny uszne niewykształcone. Dlatego jest zupełnie głucha. A to powoduje nieprawidłowy rozwój mowy i brak odbierania bodźców z otaczającego ją świata. W Polsce rodzicom dziewczynki odmówiono możliwości leczenia. Jest szansa, żeby Ola mogła słyszeć i prawidłowo się rozwijać, ale niezbędne są trzy operacje w USA. Najpierw operacja otwarcia kanałów słuchowych, potem rekonstrukcja małżowin usznych. Łączny koszt leczenia to ponad 1,3 miliona złotych.

W przypadku Kuby Starzaka sytuacja wygląda zupełnie inaczej. W listopadzie 2021 r. Kuba, drużynowy Hufca ZHP Myślenice, miał poważny wypadek samochodowy, wskutek którego trafił do szpitala w stanie krytycznym. Z pomocą Fundacji Akuratna i przy znakomitej opiece lekarskiej, udało się wybudzić go ze śpiączki. Obecnie jest rehabilitowany 60 h tygodniowo, uczy się jeść samodzielnie i mówić. Przed nim poważna operacja stóp i dłoni, która mamy nadzieję uda się z powodzeniem. Miesięczny koszt rehabilitacji i leczenia Kuby to ponad 25 tys. zł.

Możesz pomóc: bilety-cegiełki i wpłaty

Zdaniem organizatorów, SMYK FEST jest najpiękniejszym festiwalem tego lata. Udział w nim to realna pomoc potrzebującym!

Kup bilet-cegiełkę (biletomat.pl) Kliknij po bilet

Podczas dotychczasowych edycji festiwalu Fundacja Akuratna zebrała ponad 320 tysięcy złotych na pomoc podopiecznym. 100 proc. zebranych funduszy trafia do potrzebujących. Już teraz można pomóc podopiecznym tej fundacji.

Wrzuć datek do wirtualnej skarbonki: kliknij, żeby pomóc Bądź na bieżąco: Informacje o SMYK FEST, oraz

Fundacja Akuratna

