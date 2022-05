Sok, syrop i sałatka z mniszka lekarskiego

Aromatyczny sok z lekko gorzką nutą doskonale czyści krew i dostarcza bezcenne wiosną minerały i witaminy. Nie wiem, czy była to autosugestia, lecz poczułem potężny zastrzyk energii. Stare podręczniki zielarskie nie kłamią.

Liściowa faza odchwaszczania trwała kilka dni. Młode liście po dokładnym umyciu to gotowy surowiec do sałatek. Zastosowanie wszelakich przypraw daje smakoszom ogromne pole do popisu. Działanie podobne do soku, lecz proces przygotowania w kuchni zdecydowanie krótszy i łatwiejszy.

I tu ważna uwaga. Jeśli mniszek lekarski zawiąże kwiatowe pąki, liście i korzenie nabierają gorzkiego posmaku. Nie każdy to lubi, niekiedy nadmiar składników goryczowych może spowodować zaburzenia żołądkowe. I etap ostatni, kwiatowy. Nazywam go żółtym od barwy doskonale znanych kwiatów. Wyśmienity surowiec na syrop. Trzeba tylko pamiętać by starannie otrzepać zbiór z drobnych chrząszczy i innych owadów. Psują estetykę produktu finalnego i nie wyglądają apetycznie.