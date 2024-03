Sok z brzozy: cena, właściwości, przechowywanie i dawkowanie. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o soku z brzozy! mad

Sok z brzozy kosztuje niewiele (cena soku z brzozy to ok. 10 zł), ale nic nie stoi na przeszkodzie, by sok zebrać samemu. I pić prosto z drzewa jak Julian Tuwim. Sok z brzozy smakuje jak lekko słodka woda. Ale kryje w sobie wiele, wiele więcej niż słodka woda. Jakie są właściwości soku z brzozy? Kiedy zbierać samemu sok z brzozy? Jak go przechowywać? I w końcu: jakie jest działanie soku z brzozy?