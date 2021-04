Solidarni w sporcie. Andrzej Stękała, Tadeusz Kuchno i Marcin Dzieński w gronie laureatów konkursu NSZZ Solidarność

Trenowane przez niego drużyny pokazywały się z dobrej strony w rozgrywkach małopolskich w młodzieżowych kategoriach, występowały na ogólnopolskiej arenie. W 2013 r. klubowa drużyna młodziczek okazała się najlepsza w Polsce, wygrała ogólnokrajowy cykl Volleymania. Obecnie jest dyrektorem w IV LO Sportowym w Nowym Sączu. Siatkówka to sport drużynowy, najważniejsza jest współpraca, dobra atmosfera. Bez tego nie będzie sukcesów. Każda zawodniczka ma inny charakter, a to, co się wypracuje wcześniej w grupie, przekłada się później na mecze – podkreśla.

ANNA ZABAGŁO

Przez życie z piłką. Młoda zawodniczka Wandy Kraków jest już trenerką. Swoją pasję rozpoczynała grając w Piaście Skawina. Mieszka w Borku Szlacheckim koło Skawiny, studiuje bezpieczeństwo zdrowotne na Uniwersytecie Pedagogicznym. Przyznaje, że całe jej życie kręci się wokół piłki. Gra w nią cały rok, bo nie tylko na dużych boiskach, ale i w futsal.

A poza tym jest już początkującą trenerką, w Borkowiance Borek Szlachecki. Jako zawodniczka znajduje się na początku seniorskiej kariery. A ma już wspaniałe sportowe, futsalowe wspomnienia. Młodzieżowe mistrzostwo Polski do lat 18 i wicemistrzostwo Polski do lat 16 to sukcesy, które uważa za najcenniejsze. Bardzo sumienna. Pomimo tego, że na Wandę ma kawałek drogi, to praktycznie jest zawsze, na każdym treningu. I, co najważniejsze jest to zawodniczka, która potrafi wystąpić na każdej pozycji - od stopera, poprzez linię pomocy, kończąc na ataku.