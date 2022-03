Solidarni z Ukrainą. W powiecie wielickim jest już kilka tysięcy wojennych uchodźców. Zaczyna brakować miejsc

Większość wojennych uchodźców, szukających schronienia w gminach powiatu wielickiego, przyjęli do swych domów mieszkańcy, a część osób zakwaterowano w ośrodkach, hotelach i innych obiektach, które zostały zgłoszone do bazy noclegowej prowadzonej przez wojewodę.

Ilu uchodźców gości obecnie w tym rejonie dokładnie policzyć nie sposób. Z dostępnych danych wynika, że najwięcej przyjęto ich w gminie Niepołomice (ponad 2000 osób). W gminie Wieliczka zakwaterowano do tej pory ok. 1000 osób, a w gminie Gdów ok. 350.

Jak mówi nam Stanisław Świątko, z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wieliczce, liczba wolnych miejsc W obiektach zbiorowego zakwaterowania w wielickich gminach „na dziś wynosi niestety zero”.