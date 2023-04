Sprzątali gminę Jerzmanowice-Przeginia: brzegi rzek, szlaki turystyczne, rowy. Znaleźli pilota do telewizora wyrzuconego dwa lata temu

Mieszkańcy gminy Jerzmanowice-Przeginia nie tylko sprzątali swoje wioski, ale przy tej okazji integrowali się, poznawali sąsiadów i dobrze się bawili. Dzieci znalazły pilota do telewizora wyrzuconego i znalezionego przed dwoma laty na jakichś ścieżkach poza zabudowaniami. Wtedy w 2021 roku dzieci znalazły wyrzucony telewizor i przyciągnęły do miejsca składowania odpadów. Teraz do sprzętu dołączył pilot.

Urzędnicy gminni natychmiast skomentowali to znalezisko. - Pamiętacie telewizor z poprzednich akcji sprzątania? W tym roku udało nam się odnaleźć do niego pilota - napisali na gminnym portalu.

Zdjęcie, a nawet dwa - to sprzed dwóch lat i obecne - krążyło na gminnym portalu społecznościowym i wśród uczestników akcji.