Sprzątanie gminy Jerzmanowice-Przeginia. Czwarta akcja z udziałem mieszkańców, którzy dbają o czystość swojej okolicy

Jerzmanowiccy urzędnicy informują mieszkańców - 15 kwietnia zapraszamy Was w teren. Indywidualnie bądź w małych grupach z tymi, którymi na co dzień przebywacie, posprzątajmy najbliższą okolicę. Pokażmy, że to nasza zbiorowa odpowiedzialność. Zawstydzimy zaśmiecających - zachęcają na portalu samorządowym.

Gmina Jerzmanowice-Przeginia udostępni rękawiczki i worki na odpady. Zebrane śmieci będą odbierane w wyznaczonych miejscach w każdym sołectwie.

- W tym roku partnerem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Czysta Polska. To inicjator największych akcji sprzątania w kraju - m.in. na tatrzańskich szlakach i bałtyckich plażach - informują samorządowcy.

Na dobry początek znajomości Stowarzyszenie przygotowało dla uczniów szkół uczestniczących w akcji eko-bidony i plecaki - worki.

Akcja realizowana od kilku lat jest procesem budowania świadomości i troski o swoja okolicę. To także promocja postaw ekologicznych. We wszystkich sołectwach są odrębne punkty zbiórek. Na uczestników akcji będą czekać gadżety ufundowane przez LGD "Nad Białą Przemszą". Upominki będą wydawane do wyczerpania zapasów.