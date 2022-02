Stefan Życzkowski: To był najlepszy rok ASTOR i perspektywy są dobre. Co zrobić, by nie zmarnować wielkiej szansy na rozwój polskich firm?

- To nie korciło pana, żeby jeszcze trochę pośmigać na wznoszącej fali?

- Ja się od zawsze zastanawiam nie tylko nad tym, co jest dobre dla mnie, ale i nad tym, co jest dobre dla firmy. Sądzę, że ten sposób myślenia jest w ASTOR-rze powszechny, co legło u podstaw naszego sukcesu. My sporo ważnych rzeczy robimy od lat trochę inaczej niż wszyscy. I jedną z tych rzeczy było wspólne przygotowywanie naszej firmy do sukcesji w zarządzie. Nie dlatego, że ja nie mam siły, czy z jakichś innych powodów nie dałbym rady. Pewnie dałbym. Ale kluczowe dla rozwoju firmy jest umiejętne dzielenie się odpowiedzialnością, a potem oddanie tej odpowiedzialności młodszym. Człowiek ma w wieku 40 i 50 lat mnóstwo atutów, kumuluje w sobie największe zasoby wiedzy i doświadczenia, przy wciąż dużych pokładach sił witalnych. Uznałem, że najlepiej będzie oddać stery współpracownikom, którzy wkraczają właśnie w ten najbardziej twórczy i efektywny okres życia i którzy się do tej roli długo przygotowywali, nie tylko jako członkowie władz ASTOR, ale i obejmując w firmie udziały.