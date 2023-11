18 listopada 2005 roku – to ważna data w historii Stowarzyszenia Podgorze.pl. Właśnie wtedy zostało ono zarejestrowane jako organizacja. Tak naprawdę jednak by sięgnąć do początków, trzeba cofnąć się o kolejne cztery lata, czyli do 2001 roku, kiedy to niewielka grupa mieszkańców Pogórza i sympatyków dzielnicy zaczęła wspólnie działać (początkowo nieformalnie) i uruchomiła stronę internetową podgorze.pl. Tak to się zaczęło…

A teraz? Teraz Stowarzyszenie Podgorze.pl osiągnęło pełnoletność i naprawdę ma się czym pochwalić.