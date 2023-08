Strażacy pod Krakowem ratowali nutrię. Ze zwierząt i gadów ocalonych przez OSP Tenczynek można byłoby zrobić już zoo

Takich niezwyczajnych akcji jednostka OSP Tenczynek ma niemało. Z dzikich zwierzaków i gadów, które uratowali druhowie z tej jednostki mogłoby powstać już zoo. Skąd się nutria wzięła na prywatnej posesji w Tenczynku? Nie była tu hodowana. Strażacy mówią, że nie wiedzą jak zwierzę dotarło do tej posesji. Uwolnili nutrię i wypuścili.

Nieco ponad miesiąc temu jednostka z Tenczynka została zaalarmowana do pomocy wężowi (jak się potem okazało był to gniewosz plamisty), który wplątał się w napęd urządzenia do otwierania bramy w ogrodzeniu jednego z miejscowych podwórek. Uwolnili wtedy węża i wypuścili do lasu. To był niejadowity wąż, który występuje w wielu rejonach Europy, a w Polsce jest pod ochroną. To rodzaj węża niegroźnego dla ludzi, ale jest mylony z jadowitą żmiją zygzakowatą.