Strażacy z powiatu wielickiego przekazali sprzęt pożarniczy dla ratowników na Ukrainie

Strażacy kompletowali sprzęt od niedzieli (27 lutego) rano i w tym samym dniu dostarczali do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce. Na tym nie koniec. OSP Wieliczka i OSP Podłęże pomagały także strażakom z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Wieliczce w przygotowaniu sprzętu do transportu.

- Strażacy z powiatu wielickiego jak zawsze stanęli na wysokości zadania. Do późnych godzin nocnych (27 lutego) trwało pakowanie sprzętu na palety, który następnie został przekazany do punktu zbiórki. Łącznie spakowano 12 palet sprzętu pożarniczego. Głównie był to sprzęt medyczny, agregaty prądotwórcze, komplety ubrań specjalnych wraz z rękawicami oraz butami, a także hełmy oraz węże pożarnicze – podaje PSP w Wieliczce.