Strefa parkowania w Krakowie [GODZINY, CENNIK, MAPA, OPŁATY W NIEDZIELE]

Strefa płatnego parkowania w Krakowie. W których dniach i godzinach obowiązuje?

Obszar płatnego parkowania w Krakowie obowiązuje od poniedziałku do soboty w godz. 10.00–20.00.

Strefa parkowania w Krakowie. Cennik

W obszarze płatnego parkowania na terenie Krakowa obowiązują następujące stawki opłat za postój:

podstrefa A

każda godzina postoju: 6 zł

podstrefa B

każda godzina postoju: 5 zł

podstrefa C

każda godzina postoju: 4 zł

Minimalna opłata wynosi 2,00 zł. Opłata wniesiona w danej podstrefie oznacza wniesienie opłaty wyłącznie w sektorach należących tylko do tej podstrefy. Korzystający z różnych podstref zobowiązani są do opłacenia postoju w każdej z tych podstref osobno. Zasada ta odnosi się zarówno do opłat w parkomatach jak i płatności mobilnych.

Aby sprawdzić, w której strefie znajduje się dany parkometr, kliknij TUTAJ.