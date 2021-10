Stróża, Myślenice. Niespokojnie na drogach. Utrudnienia na zakopiance Katarzyna Hołuj

Środowy (13 października) wieczór na drogach upłynął pod znakiem wypadków i kolizji. Najpierw (jeszcze późnym popołudniem) w Jasienicy doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Z trojga poszkodowanych jedna osoba zmarła. Później doszło do aż trzech zdarzeń na zakopiance. W Stróży (kierunek Zakopane) doszło do kolizji dwóch samochodów. Tu na szczęście obyło się bez rannych. W Myślenicach (także kierunek Zakopane) na wysokości świateł zderzyła się osobówka z ciężarówką, w efekcie czego jedna osoba trafiła do szpitala. Wreszcie też w Myślenicach, na wysokości zjazdu na Zarabie (kierunek Kraków) doszło do zderzenia dwóch samochodów. W tym zdarzeniu nie było poszkodowanych.