Strzeżów. Jadąc na służbę zatrzymali pijanego kierowcę Aleksander Gąciarz

Aleksander Gąciarz

Dwaj krakowscy policjanci, jadąc na służbę, doprowadzili do zatrzymania na terenie powiatu miechowskiego nietrzeźwego kierowcy. Mężczyzna miał ponad dwa promile alkoholu we krwi, grozi mu do dwóch lat więzienia.