Studniówka 2023. Magiczny wieczór krakowskiego Liceum TSSP im. Piotra Michałowskiego [ZDJĘCIA]

Uczniowie szkoły Michałowskiego na swój bal wybrali eleganckie wnętrza hotelu Holiday Inn Kraków City Centre przy ul. Wielopole. Po oficjalnym rozpoczęciu balu oraz pięknych słowach Moniki Małżeńskiej, dyrektor Liceum TSSP im. Piotra Michałowskiego, młodzież podziękowała nie tylko dyrekcji szkoły, ale także swoim wychowawczyniom, które przygotowują ich do maturalnego sprawdzianu. Były ciepłe słowa oraz wspaniałe bukiety kwiatów. Świetna zabawa, oczywiście także współczesnych rytmach i najbardziej znanych przebojach, trwała do białego rana…

Liceum TSSP im. Piotra Michałowskiego w Krakowie to szkoła znana i uznana, nie bez powodu zwana jest też szlifiernią diamentów. „Każdy uczeń – to unikat, któremu nadajemy najlepszy dla niego szlif. W pracę tę angażujemy całą swoją wiedzę, serce i wieloletnie doświadczenie” – zaznacza dyrekcja szkoły. I widać to nie tylko w efektach nauczania, m.n. przyznaniu tytułu Srebrnej Szkoły 2021 w rankingu Perspektyw, ale także w losach opuszczających jej mury uczniów. „Sukcesy wychowanków „Michałowskiego”, ich piękne postawy i zachowania – to nasza radość, duma oraz najcenniejsza ozdoba naszych szkół” – zaznacza dyrekcja szkoły.