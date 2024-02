Studniówka uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

Zanim rozpoczął się inauguracyjny polonez dyrektor Jarosław i wychowawcy poszczególnych klas życzyli uczniom powodzenia podczas zbliżającej się matury. Młodzież zrewanżowała się podziękowaniami i kwiatami. Tegoroczni maturzyści to absolwenci klasy V TA (technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki) Grzegorza Fundamenta, V TB (technik logistyk i technik informatyk) Joanny Pabiańczyk oraz V TC (technik żywienia i technik pojazdów samochodowych) Renaty Nawary.

- Ta młodzież przeszła przez okres covidowy w związku z tym tok ich nauki był nieco zakłócony. Mimo to ponad połowa piątoklasistów deklaruje chęć przystąpienia do matury. To dużo, zwłaszcza że nasza młodzież koncentruje się na egzaminach zawodowych i zdobywania kwalifikacji – mówi dyrektor ZS w Piotrkowicach Małych Jarosław Okrajek.