Sułkowice. Jechał pijany i bez prawa jazdy. Zauważył go policjant po służbie Katarzyna Hołuj

Fot. Krzysztof Kapica

Uwagę wracającego z pracy policjanta Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej zwrócił nietypowo zachowujący się kierowca. Jechał ulicą Sportową w kierunku Rudnika, wprawdzie powoli, ale mając uszkodzoną oponę. W pewnym momencie nagle zatrzymał się na jezdni. Zachowanie to wydało mu się podejrzane, zwłaszcza, że na co dzień ma do czynienia z nietrzeźwymi kierującymi. Policyjny nos go nie zawiódł. Zdarzenie miało miejsce w miniony czwartek w Sułkowicach.