Sułkowice, Krzczonów. 18 litrów krwi oddano podczas niedzielnej akcji krwiodawstwa. Będzie jeszcze okazja, już w niedzielę

Efekt niedzielnej akcji krwiodawstwa w Sułkowicach to oddanych 18 litrów krwi. Udało się go osiągnąć dzięki 40 osobom. Do udziału w akcji zgłosiło się ich nawet więcej, bo 44, ale cztery nie zostały zakwalifikowane do oddania krwi.