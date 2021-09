Sułkowice. Quadowcy kontra właściciele lasów i spacerowicze. Czy ich racje (i pasje) da się pogodzić?

Jaka jest skala problemu pokazują liczby policyjnych statystyk, a przecież nie ujmują one każdej obecności quadów i crossów w lasach, bo nie każda jest zgłaszana.

Na Krajowej Mapie zagrożeń Bezpieczeństwa od 2016 roku do września br. naniesiono 150 zgłoszeń dotyczących poruszania się po terenach leśnych quadami i crossami gminy Sułkowice. Dla porównania w całym powiecie w tym okresie było ich 328.

W tym roku takich zgłoszeń było do tej pory 36.

Policja, Straż Leśna i władze gminy – wszyscy zgodnie zauważają, że problem obecności w lasach quadów i crossów z roku na rok jest coraz większy, bo coraz więcej osób może sobie pozwolić na zakup takich pojazdów. Co więcej, producenci dbają o to, aby sprzęt był coraz lepszy, a więc szybszy i mocniejszy.