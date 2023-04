Święcenie pokarmów pod Krakowem. Dawne tradycje wielkanocne w Niepołomicach na archiwalnych zdjęciach

Tu do Niepołomic w Wielką Sobotę w 1932 roku zawitał fotograf z aparatem. Uwiecznił zwyczaj świecenia pokarmów przed świątynią. Kobiety z dziećmi, bo to przede wszystkim one przychodziły z koszyczkami do kościoła. A Wielka Sobota to już dzień zaliczany do świątecznych, więc wszyscy, którzy szli z pokarmami w koszyczkach byli ubrani odświętnie i sumiennie kultywując zwyczaj.

To, że do tej parafii przed wojna zawitał fotograf nie jest takie dziwne, bo Niepołomice to ważny ośrodek, kiedyś miejscowość wypoczynkowa dla królów polskich, ale także dla nich łowiecki rejon ze względu na to, że tu znajduje się puszcza.

A świątynię niepołomicką - kościół pod wezwaniem Dziesięciu Tysięcy Męczenników zaczęto budować w 1350 roku, zakończenie prac było po ośmiu latach w 1358 roku. Ten gotycki kościół ufundował król Kazimierz Wielki.