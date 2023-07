Święto podkrakowskich winiarzy w Ojcowie. Jurajskie winnice pochwaliły się lokalnymi produktami

Promocja winnic, produktów lokalnych i krajobrazów

To święto jest okazją do prezentacji winnic, degustacji swojego wina, nowości tegorocznych oraz smakołyków lokalnych producentów, których zapraszają co roku do prezentacji produktów. Jak co roku nie zabrakło także potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. No i jak przystało na gospodarstwo rybackie, które co roku zaprasza producentów i znawców win, oferuje również swoje pstrągi hodowane w miejscowych stawach.

Jak podkreślają gospodarze spotkania ten dwudniowy piknik to także promocja pięknych krajobrazów nie tylko Ojcowskiego Parku Narodowego, ale także innych pięknych okolic Krakowa.