Święto Storczyka w Kalinie Małej. Impreza rozpoczęła się od mocnego uderzenia

Owczy pęd

O to, by impreza rozpoczęła się od mocnego uderzenia, zadbały owce. Zwierzęta, które na co dzień spokojnie pasą się na kserotermicznych murawach, pomagając je w ten sposób zachować, najwyraźniej uznały, że dość mają swojej roli. Jednym z pierwszych punktów niedzielnego programu był pokaz umiejętności psów pasterskich. Opiekun, Tomasz Pecold, przywiózł ze sobą dwa psy rasy border collie i stadko owiec, które miały być przez psy zaganiane z miejsca na miejsce.

Zaczęło się całkiem efektownie: na wydawane przy pomocy gwizdka polecenia pies kierował owce to w prawo, to w lewo, to w górę, to w dół zbocza.

- Nie potrzeba ogrodzeń, ani pastucha elektrycznego – zapewniał opiekun psów.

I pewnie wszystko przebiegłoby zgodnie z zaplanowanym scenariuszem, gdyby w pewnym momencie owce „przyjezdne”, nie połączyły się z grupą owiec „miejscowych”. Te drugie, nigdy nie mając do czynienia z czworonożnymi pasterzem, wpadły w lekką panikę. Nie pomogło wezwanie do pomocy drugiego psa. Choć „pasterze” robili co mogli, wszystkie owce, połączone w jedno duże stado, przebiegły przez grupę obserwujących widowisko ludzi, wykorzystały fakt, że część ogrodzenia została rozebrana i uciekły w kierunku pobliskiego lasu. Podobno zostały wyłapane i rozdzielone, ale tego już uczestnicy święta nie widzieli…