Szansa na miliony z turystyki społecznej. Także dla Małopolski. W regionie powstaną nowe schroniska i schrony turystyczne

W minionych miesiącach olbrzymim wsparciem dla polskiej branży turystycznej był Bon Turystyczny. Tylko dzięki temu rozwiązaniu polskie rodziny pozostawiły w Małopolsce ponad 670 mln zł. Czy będzie jego kontynuacja?

- COVID-19 już się skończył, a więc i podstawowa przesłanka powstania Bonu Turystycznego zniknęła. Nie oznacza to jednak, że nie myślimy o rozwiązaniach systemowych, które wspierałyby turystykę krajową. To jednak wymaga czasu – zaznaczył Andrzej Gut-Mostowy. - Wszystkie działania, szczególnie te na styku pracodawców, pracobiorców, systemu ubezpieczeń społecznych oraz państwa, wymagają zmian wielu przepisów, a więc także wielomiesięcznych konsultacji parlamentarnych. Trzeba na nie również znaleźć odpowiednie, niemałe środki. Pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, jednak ostateczna decyzja, jak to wsparcie będzie wyglądało, będzie należała do parlamentu.