Szczytniki. Nocne zderzenie na feralnym skrzyżowaniu

Do zdarzenia doszło kilka minut po godzinie 22. Kierujący osobowym subaru 25-letni mieszkaniec powiatu proszowickiego, poruszając się po drodze podporządkowanej zignorował znak stop i wjechał na skrzyżowanie z drogą powiatową z Proszowic do Pałecznicy. Doprowadził do zderzenia z zestawem pojazdów man z naczepą, którym kierował 34-letni mieszkaniec Katowic.

Choć zdarzenie wyglądało bardzo groźnie, a subaru zostało zniszczone, jego kierowca nie doznał poważniejszych obrażeń. Uszkodzone zostało natomiast ogrodzenie sąsiedniej posesji, tunel ogrodniczy, słup energetyczny oraz częściowo palety z warzywami przewożone przez kierowcę dafa.

Obaj kierowcy byli trzeźwi, sprawca został ukarany mandatem.

Skrzyżowanie w Szczytnikach to jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na terenie powiatu proszowickiego. W przeszłości dochodziło tam do licznych wypadków, również śmiertelnych.

Mandat za jazdę w słuchawkach? Jest petycja w tej sprawie