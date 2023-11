Szczytniki. Szkoła Podstawowa będzie miała swojego patrona i sztandar

W Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o św. Janie Pawle II wzięło udzial 16 uczniów ze szkół w Szczytnikach, Żębocinie, Klimontowie, Ostrowie, SP 1 w Proszowicach oraz SP 2 w Proszowicach. Konkurs miał formę testu, na którego rozwiązanie uczestnicy mieli

60 minut.

Po sprawdzeniu udzielonych odpowiedzi okazało się, że najlepszy wynik uzyskał szóstoklasista Nikodem Melczewski ze Szkoły Podstawowej w Żębocinie (opiekun Aleksandra Melczewska). Pozostałe miejsca na podium zajęli podopieczni Edyty Twardowskiej-Trętko z SP w Klimontowie. Drugi był Jakub Zapart, a trzecia Alicja Nowak.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz przygotowane nagrody. Pozostali uczestnicy również zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami. Konkurs przeprowadziły nauczycielki Olga Wajda i Agata Pławecka.

Inne wydarzenia w ramach przygotowań zaplanowanej na 26 maja 2024 roku uroczystości nadania szkole imienia oraz przekazania sztandaru to m. in. wyjazd uczniów do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej oraz organizacja Tygodnia z Janem Pawłem II.