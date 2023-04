Szczytniki. Zderzenie na feralnym skrzyżowaniu. Tym razem bez poważnych konsekwencji Aleksander Gąciarz

Do kolizji z udziałem trzech samochodów osobowych doszło we wtorkowe popołudnie w Szczytnikach (gmina Proszowice). Jedna osoba trafiła do szpitala, ale nie odniosła poważniejszych obrażeń.