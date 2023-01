Szklary. Wypadek busa z przedszkolakami pod Krakowem. Jedno dziecko wypadło przez szybę. Cztery osoby trafiły do szpitala

Wypadek w Szklarach. Bus przewożący dzieci wjechał w ogrodzenie

Z relacji służb wynika, że siedem osób, w tym pięcioro dzieci w wieku 3 - 5 lat i opiekunka oraz kierowca brali udział w wypadku. Z tego dwoje dzieci zostało poszkodowanych, karetki zabrały je do szpitala. Ze wstępnych informacji wynikało, że to nie były groźne obrażenia. Na miejsce wezwano cztery karetki pogotowia, ratownicy zajęli się poszkodowanymi. Do szpitala odwieziono także opiekunkę dzieci i kierowcę busa.

Bus jak co dzień zbierał dzieci z okolicy i wiózł do prywatnego przedszkola w Jerzmanowicach. Było około godz. 7.30, gdy w Szklarach na śliskiej drodze ten bus wpadł w poślizg. Uderzył bokiem w masywny słup ogrodzeniowy. Jak relacjonują świadkowie - w momencie uderzenia w busie wypadły szyby z jednego boku.