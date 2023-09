Szpital uniwersytecki z przychodnią powstaną w Wieliczce. Działkę pod budowę obiektu przekazały władze samorządowe

- Przy podjęciu współpracy dla realizacji tak strategicznego dla Wieliczki projektu, powstaje pytanie - w jaki sposób to ważne dla mieszkańców zadanie zrealizować. Możemy założyć, że dla tak istotnego przedsięwzięcia uda się pozyskać finansowe z Krajowego Programu Odbudowy, którego beneficjentem będzie Uniwersytet. Cieszę się, że możemy stworzyć warunki dla realizacji tej strategicznej dla mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka inwestycji. Bardzo dziękuję wszystkim za podjęcie działań na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców i zabezpieczenia ich potrzeb w tym zakresie. - powiedział Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

- Współpraca z Wieliczką jest dowodem na to, w jaki sposób odpowiadać na współczesne wyzwania w obszarze medycznym. Myślę, że dzisiaj mówienie o ekonomii finansach i zarządzaniu - nowych wyzwaniach - nie może być oderwane od medycyny. Pandemia uświadomiła nam jednoznacznie, że medycyna jest jednak dla nas wszystkich kluczowa i to niezależnie od miejsca zamieszkania, niezależnie od państw i kontynentów, niezależnie od tzw. peselu. Osiągnięcia współczesnej medycyny są niezbędne, żeby mogły być zastosowane wszędzie i ta wymiana transgraniczna, w kontekście wymiany doświadczeń jest bardzo ważna, żeby poprawić jakość życia mieszkańców, tu i teraz - mówił podczas konferencji prof. Tomasz Grodzicki.

Obecnie podpisanie aktu notarialnego, to kolejny krok dla realizacji inwestycji. Planowany w Wieliczce szpital z przychodnią i centrum dydaktycznym ma funkcjonować w ramach struktury organizacyjnej uniwersyteckiego szpitala w Krakowie.

Gmina Wieliczka przekazując teren pod budowę szpitala, zadeklarowała także przygotowanie koncepcji uzbrojenia tej nieruchomości w wodę, odprowadzenie ścieków, gaz i energię elektryczną oraz przygotowanie koncepcji rozwiązań komunikacyjnych dla przyszłych użytkowników obiektu.

Natomiast UJ zdeklarował rozpoczęcie inwestycji do 5 lat od zawarcia umowy darowizny działki. Może to wykonać po spełnieniu wymogów formalnych i uzyskaniu środków finansowych na realizację przedsięwzięcia. A po oddaniu obiektu do użytkowania deklaruje prowadzenie w nim działalności leczniczej w ramach SPZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.