Tak mieszkają Małgorzata Rozenek-Majdan, Radosław Majdan i ich synek Henio [ZDJĘCIA DOMU]

NOWE Elif odc. 1008. Kolejne wspólne chwile Kerema i Asli. Streszczenie odcinka [05.07.2021]

Emirhan bardzo chce, aby Safak i Jülide się pogodzili. Wpada na pewien pomysł. Czy to poskutkuje? Z kolei Macide chce nakłonić Melek, aby na stałe wróciła do rezydencji. Kobieta nie jest zachwycona tym pomysłem. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 1008. odcinka Elif już teraz!