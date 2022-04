Tenczyn. Ferrari wypadło z drogi i uderzyło w kapliczkę. Auto zostało zniszczone

Według ustaleń policji, do zdarzenia doszło przez niedostosowanie prędkości do warunków drogowych. Kierowca, 35-latek z powiatu myślenickiego uderzył autem w przydrożną kapliczkę, po czym auto wylądowało na skarpie. Ani on, ani jego pasażer nie odnieśli poważnych obrażeń, za to samochód został doszczętnie zniszczony.

Kierowca był trzeźwy. Za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym został ukarany mandatem w wysokości 5000 złotych oraz sześcioma punktami karnymi.

Apelujemy o stosowanie się do przepisów drogowych. Nawet najlepszy samochód nie gwarantuje bezpieczeństwa, gdy lekceważy się ograniczenia prędkości – apeluje policja.