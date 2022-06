Tokarnia. Czas na odkrywanie Urbaniej Góry. Już w niedzielę Katarzyna Hołuj

Już w najbliższą niedzielę (5 czerwca) odbędzie się inauguracja akcji „Odkryj Beskid Wyspowy”. I to nie gdzie indziej, ale w powiecie myślenickim, a dokładnie w Tokarni bowiem pierwszą „wyspą” do odkrycia jest Ubrania Góra (674 m n.p.m.). To wyjątkowe miejsce, bo na zboczach Urbaniej Góry znajduje się Kalwaria Tokarska autorstwa miejscowego artysty ludowego Józefa Wrony.