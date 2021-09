Triathlon. Artur Czerwiec (Iron Dragon) złotym medalistą mistrzostw Europy

Na ME do Hiszpanii Polski Związek Triathlonu wysłał wspólną reprezentację wyczynowców (wśród kobiet Paulina Klimas zajęła znakomite 4. miejsce) i amatorów, bo za takich zawodników uznaje się weteranów. Czerwiec w tym sezonie miał się szykować do MŚ na dłuższych dystansach w USA, ale obostrzenia pandemiczne sprawiły, że zmienił plany.

- Mistrzostwa Europy to była moja docelowa impreza w tym roku. Chciałem przygotować wysoką formę i to się udało. Jestem bardzo zadowolony z wyniku, takiego tytułu jeszcze nie miałem w kolekcji - mówi Czerwiec.

Czerwiec na dystansie standard (1500 m pływania, 40 km jazdy na rowerze i 10 km biegu) zwyciężył bardzo pewnie. W swojej grupie 45-49 lat Uzyskał czas 2:04.43 godz. (to był 21. wynik w klasyfikacji open), a kolejnego z rywali, Brytyjczyka Simona Peltenburga, wyprzedził o 4.57 min.