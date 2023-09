Trudne warunki na drogach i A4 w Krakowie i okolicy. Ulewy, dużo wypadków i kolizji Barbara Ciryt

Silny deszcz powoduje utrudnienia na drogach w Krakowie i tuż za miastem. W powiecie myślenickim potęgowały się problemy, zaczęło się w od potrącenia pieszego na zakopiance. Kolejne potrącenie było w powiecie krakowskim. W Krzyszkowicach doszło do zderzenia dwóch pojazdów, potem doszło do dwóch kolejnych wypadków na zakopiance w Głogoczowie. Utrudnienia były na pasie w kierunku Krakowa. Blokował się wjazd do Krakowa.