Trzebunia. Wypadek ciągnika rolniczego. Mimo wysiłków ratowników mężczyzna zmarł Katarzyna Hołuj

W poniedziałek (20 czerwca) popołudniu (ok. godz. 15.30) na terenie jednego z gospodarstw doszło do wypadku z udziałem ciągnika rolniczego. Pojazd najprawdopodobniej uderzył w budynek. Przybyli na miejsce ratownicy znaleźli mężczyznę w wieku ok. 60 lat leżącego za przyczepą. Nie był przygnieciony, ale był nieprzytomny, w ciężkim stanie. Udzielali mu pomocy, ale mimo podejmowanych przez nich prób ratowania mu życia mężczyzna zmarł.