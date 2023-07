Trzy akcje ratownicze w Dolinie Bolechowickiej. Rannych trzeba było sprowadzić z trudno dostępnych terenów

Pierwsze zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, 3 lipca około godz. 14.30. Służby otrzymały powiadomienie o upadku z wysokości. Wówczas kobieta, która spadła ze skałek została ranna.

Na pomoc przybyły dwa zastępy z OSP Bolechowice z wozem strażackim i quadem, którym ratownicy docierają w trudniej dostępne miejsc. Zadysponowano także Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - Ratownik 6. Najpierw ratowników OSP i GOPR udzielili pierwszej pomocy poszkodowanej kobiecie, a następnie przetransportowali ją śmigłowca, któremu zabezpieczyli miejsca lądowania i startu.

W tej samej dolinie, w tym samym dniu dwie godziny później znów doszło do nieszczęśliwego zdarzenia. Ratownicy ponownie zostali wezwani. Jak podaje portal Kraków112 - Krakowskie ratownictwo w Obiektywie - tym razem zgłoszenie dotyczyło osoby, która złamała nogę w trudno dostępnym terenie. Pierwszy na miejsce przybył zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy nie mogli kartką dotrzeć do poszkodowanej osoby. Ratownicy poprosili o zadysponowanie straży, żeby o zadysponowanie straży do pomocy w ewakuacji rannego mężczyzny. Do akcji znów pojechały dwa zastępy OSP Bolechowice. Ranną osobę przetransportowano quadem do ambulansu.