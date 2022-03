Turystyka w Krakowie ma plan na trudny czas. Hotele, pensjonaty, restauracje pomogły uchodźcom, a teraz czekają na gości z Polski i świata

Najbardziej zawiedli Kraków goście z Francji, Włoch i Ameryki. Izraelczycy wierniejsi od… Polaków

Zjawisko anulowania rezerwacji zaczęło się już w pierwszym dniu wojny i do 18 marca objęło blisko połowę (48,5 proc.) zarezerwowanych miejsc. Odwołanych zostało ponad 18 proc. rezerwacji na obecny tydzień (do 27 marca), 27 procent na najbliższy miesiąc (do świąt wielkanocnych) oraz ponad 39 proc. do rozpoczęcia wakacji (do 30 czerwca). W dłuższej perspektywie wygląda to znacznie lepiej: anulowano 15 proc. rezerwacji do końca obecnego roku i 6 proc. na kolejne lata.

Największy odsetek odwołujących przyjazdy do Krakowa odnotowano wśród Francuzów, Amerykanów, Kanadyjczyków, Włochów i Brytyjczyków. Więcej zimnej krwi zachowali Skandynawowie, Austriacy i Szwajcarzy oraz Hiszpanie.