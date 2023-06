Tworzą Młodzieżową Radę Powiatu Krakowskiego. Chcą pokazać młodym ideę samorządności

Zgłaszają kandydatów do młodzieżowej rady

- Uważam, że przy każdej radzie czy to powiatu, czy gminy powinna być rada młodzieżowa. Zależy nam na tym, żeby młodzi ludzie uczyli się samorządności, pracy na rzecz społeczeństwa, poznawali idee działania administracji lokalnej. Marzę o takich samorządach, które nie są upartyjniane, gdzie liczy się człowiek, który pracuje dla swojej społeczności niezależnie od przekonań politycznych. Młodzi ludzie zapraszani do pracy w radzie mogą wyciągać wnioski, jak najlepiej służyć społeczeństwu - mówi Alicja Wójcik, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Krakowskiego.

Zadania Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego

Wybory do rady dla młodych

Głosowanie na kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego planuje się od 22 do 29 września 2023 r. Jak określili radni powiatowi - prawo wybieralności do Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego ma osoba ucząca się, która w ostatnim dniu głosowania ukończyła 15 lat i nie ukończyła 18 roku życia, zamieszkała na terenie powiatu krakowskiego. Oczywiście musi to być osoba niekarana (prawomocnym wyrokiem) i nie ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.