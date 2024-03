Tylko piłkarze zawiedli, czyli Proszowianka remisuje z Piliczanką

Wybrany przed tygodniem nowy zarząd Proszowianki stanął na głowie, by inauguracja rundy wiosennej w Proszowicach wypadła jak najlepiej. Wszak po raz pierwszy "nowi ludzie" byli gospodarzami meczu przy Parkowej. Był zatem bezpłatny wstęp, festyn rodzinny z licznymi atrakcjami, promocja w mediach społecznościowych i pogoda, o jakiej w marcu można zwykle tylko pomarzyć: ciepło i słonecznie. No i był jeszcze rywal, który też zdawał się idealnie pasować do całej meczowej otoczki. Nazwa Piliczanka wprawdzie w klasie okręgowej budzi respekt, ale z drużyny groźnej dla najlepszych w sobotę niewiele zostało. Goście mieli w składzie tylko dwóch rezerwowych, przy czym Karol Jajkiewicz w ogóle nie byłby wpisany do protokołu, gdyby nie fatalna sytuacja personalna. W kadrze meczowej Piliczanki znalazło się dwóch zawodników urodzonych w 2008 roku oraz jeden o rok starszy. Słowem nic, tylko wygrać i podtrzymać nastrój wiosennego festynu.