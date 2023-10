Ucieczka pijanego kierowcy pod Krakowem. Ukrywał się przed policjantami, ale został namierzony przez policję

Do zdarzenia drogowego z udziałem pijanego kierowcy doszło w czwartek, 12 października w Skawinie. Wówczas oficer dyżurny Komisariatu Policji w Skawinie został powiadomiony o kolizji drogowej i oddaleniu się z miejsca zdarzenia sprawcy. Na miejsce wysłał policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, oddelegowanych do pełnienia służby w dyspozycję Komisariatu Policji w Skawinie. Na miejscu mundurowi zastali zgłaszającego oraz porzuconego przez sprawcę peugeota. Funkcjonariusze ustalili, że do kolizji doszło z winy kierującego peugeotem, który nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, doprowadzając do zderzenia z pojazdem pokrzywdzonego.

- Sprawca kolizji porzucił pojazd i schował się przed policjantami. Rozpoczęto poszukiwania. W wyniku przeprowadzonej penetracji terenu policjanci zauważyli między pobliskimi zabudowaniami mężczyznę, odpowiadającego rysopisowi sprawcy. To 28-latek ze Skawiny. Okazało się, że kierujący ukrył się przed mundurowymi, bo chciał uniknąć odpowiedzialności karnej. Mężczyzna był kompletnie pijany – miał ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu i nie stosował się do poleceń funkcjonariuszy, szarpał się i wyrywał - informuje kom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.