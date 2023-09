Uciekał przed policją i wjechał w drzewo. Okazało się, że był pijany

Zdarzenie to miało miejsce 18 września tego roku. Patrol skawińskiej policji namierzył kierowcę passata, bo jego sposób jazdy wskazywał na to, że może być pod działaniem alkoholu. Policjanci wydali sygnał, żeby zatrzymać pojazd do kontroli drogowej. Tymczasem kierowca zignorował sygnał policjantów i zaczął uciekać. Funkcjonariusze podjęli pościg, wydając kolejne sygnały świetlne i dźwiękowe. A passat jechał dalej. Uciekinier jednak szybko zakończył kurs.

- Po przejechaniu zaledwie kilkuset metrów, na łuku drogi, utracił panowanie nad kierowanym pojazdem i uderzył w drzewo. Kierowcą okazał się 37-letni obywatel Uzbekistanu. Policjanci zbadali go alkomatem i potwierdzili swoje przypuszczenia – mężczyzna miał blisko promil alkoholu w wydychanym powietrzu - informuje kom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

37-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Kolejnego dnia w komisariacie usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej i prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu za to do 5 lat pozbawienia wolności. Do tego za kolizję drogową mężczyzna został ukarany mandatem karnym.