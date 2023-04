Uczcili pamięć proboszcza ks. Kazimierza Jancarza. Pod Krakowem IPN ufundował tablicę ufundowana przez IPN

Uroczystości pod Krakowem zaczęły się od mszą świętą w kościele w Wysiołku Luborzyckim. Następnie odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową umieszczoną na plebanii. W uroczystościach wzięło udział wielu oficjalnych gości, fundatora tablicy, czyli Instytut Pamięci Narodowej reprezentował dr Michał Wenklar, zastępca dyrektora krakowskiego IPN, który w przemowie do zebranych wspomniał dokonania ks. Jancarza oraz podziękował inicjatorom upamiętnienia.

Uroczystości zgromadziły parafian z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy i mieszkańców okolicy. To ludzie, którzy wspominają proboszcza Jancarza jako wizjonera, który wyprzedzał epokę, w której żył. Ks. Kazimierz Jancarz przybył do Luborzycy w 1989 roku. Był wówczas już zasłużonym duszpasterzem ludzi pracy m.in. z nowohuckich Mistrzejowic.

Na tablicy z wizerunkiem ks. Jancarza napisano:

Osobę kapłana, który zaledwie cztery lata pracował w luborzyckiej parafii, wspominali przybyli goście i gospodarze tego miejsca. Po części oficjalnej w Domu Rodziny Kolpinga odbył się panel dyskusyjny „Kazimierz Jancarz – jakim go pamiętamy?”. Zebrani mieli okazję wysłuchać ciekawej debaty, w której udział wzięli: dr hab. Łucja Marek z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji im. Brata Alberta oraz dr Jan Franczyk z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Sylwetka kapłana autorstwa dr hab. Łucji Marek z IPN

Ksiądz Kazimierz Jancarz Urodził się 9 grudnia 1947 r. w Suchej Beskidzkiej, wychowywał w Grzechyni (wieś w gminie Maków Podhalański). Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 r. Jako wikariusz posługiwał w Pisarzowicach, Andrychowie, Oświęcimiu i Niepołomicach. W 1978 r. został skierowany do parafii bł./św. Maksymiliana Marii Kolbego na osiedlu Mistrzejowice w Krakowie-Nowej Hucie.

W okresie tworzenia w nowohuckim kombinacie legalnej „Solidarności” ks. Jancarz włączył się stopniowo w sprawy robotników. Po 13 grudnia 1981 r. środowisko to stało się głównym obszarem jego posługi. Duszpasterstwo ludzi pracy budował i rozwijał na trzech filarach: modlitwa (msza święta), świadomość (kształcenie), działanie (służba).

Był niesłusznie oskarżany – i to nie tylko przez władze komunistyczne – o polityczne motywacje i ambicje. Tymczasem w centrum jego działań znajdował się człowiek, co zostało dostrzeżone już na pierwszej placówce duszpasterskiej.

„W pracy nie szukał zysków ani własnej chwały. Troszczył się o chwałę Bożą i dobro człowieka. Nie był egoistą ani wyrachowanym materialistą, nastawionym na branie” – napisał ks. Stanisław Piela, proboszcz z Pisarzowic.

Bywał trudny w kontaktach. Apodyktyczny, stawiał wysokie wymagania. Jednocześnie cechowała go serdeczność i wrażliwość. Nazywano go „Bacą”. Określenie, nawiązujące do postury i góralskiego temperamentu, doskonale oddawało rolę ks. Jancarza jako organizatora i duchowego przewodnika „stada” gromadzącego się wokół kościoła w Mistrzejowicach.