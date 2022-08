Udany Rajd Jaruny w Niepołomicach. Kultura Słowian na pożegnanie wakacji [ZDJĘCIA]

Uczestnicy rajdu mieli do pokonania trasę o długości ok. 5 km, w zależności od chęci – marszem lub maroszobiegiem. Każda drużyna otrzymała mapę i kartę z zadaniami do wykonania, związanymi tematycznie z obrzędami i życiem codziennym Słowian.

Trzy najszybsze zespoły nagrodzono ręcznie wykonanymi pucharami (autorstwa Piotra Wosia) z wizerunkiem słowiańskiego boga Peruna oraz upominkami, a wszystkie drużyny uczestniczące w rajdzie oraz ich najmłodsi przedstawiciele otrzymali oryginalne drewniane medale.

Na mecie czekały na wszystkich smakołyki związane z obchodami święta plonów, m.in. chlebki, miody, warzywa i owoce, a także tradycyjne kiełbaski z ogniska oraz warzywne szaszłyki.

Były także stoiska z ziołami. Nie zabrakło warsztatów wyrabiania roślinno-ziołowych kadzideł oraz tworzenia soli relaksacyjnych do kąpieli na bazie ziół, a dla najmłodszych – szkolenia z zasad strzelania z łuku.