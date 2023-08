Upiększona wioska pod Krakowem. Malowano przystanek... śpiewająco!

- Takie piękne, malowane przystanki widziałam w gminie Kocmyrzow-Luborzyca. Postanowiłam wraz z Radą Sołecka Masłomiacej taką akcję przenieść do nas. W malowanie angażowali się młodzież, panie z koła gospodyń wiejskich, a całość dokończyła prężnie działająca u nas grupa seniorów. Teraz obserwują jak wiele radości dał ten przystanek, ludzie cieszą się, że taki kolorowy i robią sobie przy nim zdjęcia - opowiada Dorota Dąbrowska, sołtys Masłomiącej.

Obecnie, w Masłomiącej znajduje się kolorowy przystanek w centrum wioski. Na przystanku, oprócz kwiatów i latających ptaków, w samym centrum pojawił się napis "Zakochaj się w Masłomiacej". Siedząc na przystanku jest to możliwe, bo naprzeciwko - po drugiej stronie drogi - widoczne są urokliwe stawy z pałkami i pływającymi kaczkami. Nawa przystanku to Masłomiąca Stawy. Dotychczas przystanek był odrapany, stara farba oblazła - teraz jest kolorowy i wesoły. Pomysłodawcą inicjatywy była sołtys wioski Dorota Dąbrowska, która postanowiła odczarować szarą rzeczywistość. W odmalowanie przystanku zaangażowało się kilka grup społecznych.

Malowanie przystanku było możliwe dzięki grantowi, który sołectwo zdobyło z programu Działaj Lokalnie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, której projekty na obszarze powiatu krakowskiego realizuje Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.

Sołtys Masłomiącej przyznaje, że spodobał jej się pomysł Katarzyny Koneweckiej-Hołój, radnej gminy Kocmyrzów Luborzyca, przewodniczącej Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy, która na terenie swojej gminy z różnymi grupami społecznymi pomalowała wiele przystanków. A pomagającego w tym artystę z Nowej Huty poleciła do współpracy mieszkańcom Masłomiącej.

Do malowania przystanku zaangażowali się także Mirosław Pietrzyk i Mieczysław Pietrzyk - właściciele rodzinnej firmy Mipromet z Masłomiącej, którzy odczyścili przystanek, pomalowali go podkładem, przygotowując do twórczego malowania przez mieszkańców.