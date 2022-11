Uwaga kierowcy, utrudnienia w rynku w Dobczycach. Do centrum lepiej jechać obwodnicą i z powrotem też Katarzyna Hołuj

Remont ulicy Rzemieślniczej w Dobczycach wszedł w kolejny etap, a ponieważ wiąże się on z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i budową sieci kanalizacji deszczowej to utrudnienia pojawiły się także w samym rynku. Od poniedziałku przejazd przez niego jest mocno utrudniony, bo ruch (właśnie na wysokości wylotu ulicy Rzeźniczej) zawężono do jednego pasa i ruch odbywa się wahadłowo. Władze gminy, która jest inwestorem prowadzonych prac, zalecają, aby zwłaszcza w godzinach szczytu, kiedy ruch jest największy, omijać rynek kierując się na obwodnicę.