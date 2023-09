VI Bieg Proszowicki im. Jana Marynowskiego. Wygrała, bo obiecała to dzieciom

Nasze prognozy, mówiące, że Michał Suchan może zostać pierwszym biegaczem, który dwukrotnie wygra proszowicką dziesiątkę, sprawdziły się. Krakowianin wygrał bardzo pewnie, osiągając czas 35 minut 36 sekund.

- Wczoraj jeszcze biegłem 5 km w Sułkowicach, ale po tym jak wygrałem w Proszowicach w zeszłym roku, chętnie tu wróciłem. Trasa jest jednak wymagająca. Podbieg pod cmentarz, pod rondo dają się we znaki. Przez półtora kilometra praktycznie cały czas jest pod górę, ale udało mi się utrzymać tempo. To fajny trening w ramach przygotowań do maratonu, który jest moim głównym celem – powiedział na mecie zwycięzca.

Szansę na powtórzenie sukcesu sprzed dwóch lat miał też Marek Gawin, ale tym razem musiał się zadowolić drugim miejscem. Było to dla niego już trzecie podium w czwartym starcie w Biegu Proszowickim. Choć to również krakowianin, w Proszowicach jest traktowany jak „swój” z powodu wielu lat pracy w tutejszym ośrodku rehabilitacji. On również przyznaje, że nowa wersja trasy biegu jest trudniejsza.