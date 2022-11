W Brzączowicach na drodze wojewódzkiej zderzyły się trzy auta Katarzyna Hołuj

+3 Zobacz galerię Zderzenie na drodze wojewódzkiej w Brzączowicach JRG Myślenice

W piątek późnym popołudniem (ok. godz. 17.30) na drodze wojewódzkiej nr 967 w centrum Brzączowic (niedaleko przejścia dla pieszych) doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Poszkodowana została jedna osoba. Na miejscu pracują służby. Ok. godz. 19.30 ma zostać przywrócony ruch oboma pasami. Na razie odbywa się on wahadłowo.