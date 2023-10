W ciemię bity. Finis Bolanda

Referendalna frekwencja - 41 proc. - pokazała dwa ciekawe fakty. Nie wzięli w nim udziału nawet wszyscy wyborcy PiS i Konfy (35 + 7 proc.), co udowodniło siłę antyreferendalnej agitacji. Po drugie, bojkotujący to głosowanie stwierdzili wbrew własnemu interesowi: „Na złość Kaczorowi zaproszę Murzynów do domu”. Choć zapewne niekoniecznie swojego.

Inna sprawa, że PiS popełnił sporo błędów. Pytania nie były najmądrzejsze („Czy popierasz wyprzedaż majątku…”). Było ich też za dużo, a wystarczyło jedno: „Czy popierasz przyjęcie do Polski (bez słowa: „nielegalnych”) imigrantów z Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki?”. Bo naprawdę wbrew reklamie nie ma wielkiej różnicy między imigracją legalną a nielegalną.

Spójrzmy na Francję. Kto tam walczy z policją, okrada sklepy i podpala biblioteki? Obcy, mający w nosie tzw. europejskie wartości, wpuszczeni oficjalnie, posiadający obywatelstwo, a często już tam urodzeni i – nazwijmy to na wyrost – wykształceni. A w Polsce? Kto – wedle mediów – popełnia w taksówkach najwięcej przestępstw, i to najbardziej obrzydliwych, czyli seksualnych? Gruzini, przedstawiciele zaprzyjaźnionego narodu…